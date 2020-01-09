В Туле закрылась гостиная Деда Мороза

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:12:17+03:00

Малыши и их родители отгадывали загадки, играли с новогодними персонажами и их помощниками

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7 января в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля состоялось закрытие гостиной Деда Мороза. Малыши и их родители отгадывали загадки, играли с новогодними персонажами и их помощниками. Юные таланты Тульского областного колледжа культуры и искусства исполнили танцевальные и вокальные номера.

Отметим, что гостиная Деда Мороза работала в течение новогодних праздников. Зимний волшебник и его внучка с удовольствием фотографировались с мальчиками и девочками, водили хороводы и пели песни.

ИСТОЧНИК KP.RU