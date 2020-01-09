В Туле закрылась гостиная Деда Мороза
Малыши и их родители отгадывали загадки, играли с новогодними персонажами и их помощниками
Фото: ГУК ТО «Объединение “Историко-краеведческий и художественный музей”»
Изменить размер текста:
7 января в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля состоялось закрытие гостиной Деда Мороза. Малыши и их родители отгадывали загадки, играли с новогодними персонажами и их помощниками. Юные таланты Тульского областного колледжа культуры и искусства исполнили танцевальные и вокальные номера.
Отметим, что гостиная Деда Мороза работала в течение новогодних праздников. Зимний волшебник и его внучка с удовольствием фотографировались с мальчиками и девочками, водили хороводы и пели песни.
ИСТОЧНИК KP.RU