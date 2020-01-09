2020-01-09T11:07:17+03:00
Спорт

Тульские легкоатлеты привезли «серебро» с «Рождественских стартов» в Екатеринбурге

ХХIX традиционные зимние Всероссийские соревнования собрали более полутора сотен участников из пятнадцати регионов
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские легкоатлеты привезли «серебро» с «Рождественских стартов» в ЕкатеринбургеТульские легкоатлеты привезли «серебро» с «Рождественских стартов» в ЕкатеринбургеФото: соцсети
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Тулячка Екатерина Реньжина из спортшколы олимпийского резерва завоевала второе место в беге на 300 метров с результатом 37,83 сек.

Еще один воспитанник МБУ СШОР «Легкая атлетика» Александр Ефимов стал серебряным призером в беге на 60 метров с результатом 6.79 сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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