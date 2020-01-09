В Тульской области в Оке под Алексином найдено затонувшее старинное судно

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:50:57+03:00

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Старинное судно обнаружили члены тульского яхт-клуба «Юнга». Информацией о том, где его искать, с ними поделились рыбаки. Местные жители также рассказали, что барка затонула примерно в начале 20-х годов прошлого века.

В сентябре аквалангисты измерили находку - длина сохранившейся части корпуса оказалась порядка 40 метров, а на зимних каникулах удалось более подробно его исследовать. Так, установлено, что уцелела практически вся днищевая часть корпуса и правый борт у самого берега. Верхние части шпангоутов левого борта, по всей видимости, снесены льдом и вешними водами. Ширина остатков корпуса составляет не менее восьми метров, а в целом сохранилось около двух третей от него.

По словам руководителя клуба «Юнга» Олега Золотарева, обнаруженное в Оке судно представляет собой типичную плоскодонную барку для перевозки различных грузов и имеет очень простую конструкцию и форму. Сохранилось оно, благодаря крушению. Все остальные подобные суда, отслужив свой срок, были разобраны на дрова и стройматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU