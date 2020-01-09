В Туле на Губернском катке появилась теплая галерея
Губернский каток уже третий год подряд пользуется у туляков большой популярностью. Желающих покататься на нем настолько много, что им приходится выстраиваться в большие очереди.
Для комфорта посетителей рядом с катком теперь работает теплая галерея, в которой туляки смогут переждать очередь. Здесь же дежурит врач.
Также из-за большого наплыва желающих организаторы катка определили специально время, которое отведено самым маленьким посетителям. Теперь ежедневно с 12:00 до 13:00 на катке действует детский сеанс.
Публикуем полное расписание сеансов.
10:00 − 11:30
12:00 − 13:30*
14:00 − 15:30
16:00 − 17:30
18:00 − 19:30
20:00 − 21:30**
* сб, вс, праздничный день - детский сеанс (до 10 лет) с 1 родителем
** сб, вс - молодежный сеанс (под музыку)
ИСТОЧНИК KP.RU