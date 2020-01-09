В Туле на Губернском катке появилась теплая галерея

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:48:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернский каток уже третий год подряд пользуется у туляков большой популярностью. Желающих покататься на нем настолько много, что им приходится выстраиваться в большие очереди.

Для комфорта посетителей рядом с катком теперь работает теплая галерея, в которой туляки смогут переждать очередь. Здесь же дежурит врач.

Также из-за большого наплыва желающих организаторы катка определили специально время, которое отведено самым маленьким посетителям. Теперь ежедневно с 12:00 до 13:00 на катке действует детский сеанс.

Публикуем полное расписание сеансов.

10:00 − 11:30

12:00 − 13:30*

14:00 − 15:30

16:00 − 17:30

18:00 − 19:30

20:00 − 21:30**

* сб, вс, праздничный день - детский сеанс (до 10 лет) с 1 родителем

** сб, вс - молодежный сеанс (под музыку)

ИСТОЧНИК KP.RU