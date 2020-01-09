2020-01-09T10:03:12+03:00
Звезды

Тульские школьники смогут посетить кинотеатры бесплатно

Такие киносеансы уже проходят в 3D-кинозалах региона
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Всего в Тульской области работает 20 современных кинозалов в муниципальных учреждениях культуры. В Одоеве и п. Арсеньево они открылись в канун нового года. За первые две недели работы в каждый из них пришли почти по 2 тыс. человек.

До 19 января включительно во всех регионах области, где есть кинозалы в ДК, проходят бесплатные детские сеансы. По инициативе губернатора Алексея Дюмина их могут посещать дети из многодетных и малообеспеченных семей, живущие в отдаленных населенных пунктах Тульской области. Акцент делается на российские фильмы, что обеспечивает равный доступ жителей России к культуре и поддержке отечественного киноискусства.

В прокате в районах Тульской области четыре новых отечественных фильмы: «Союз Спасения», «Холоп», «Иван Царевич и Серый волк-4» и «Вторжение». Всего их посмотреть бесплатно смогут около 4-х тысяч ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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