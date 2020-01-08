Под Тулой на аварийно-опасном участке установили светофор

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:53:42+03:00

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На территории Тульской области Госавтоинспекцией продолжается работа по организации дорожного движения на аварийно-опасных участках дорог. Одним из таких участков является 85-й км автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань». За последние 3 года там произошло более 10 ДТП, в которых 2 человека погибли и более 20 были ранены.

В целях обеспечения безопасности граждан, а также стабилизации ситуации на данном участке дороги было принято решение об установке светофора на перекрестке неравнозначных дорог.

С конца прошлого года регулирование дорожного движения на этом аварийно-опасном участке осуществляется в полном соответствии с требованиями ПДД.

Во избежание ДТП Госавтоинспекция Тульской области рекомендует во время дальних поездок не превышать скоростной режим, избегать резких маневров и перестроений, особенно при ухудшении погодных условий. При подъезде к пешеходным переходам необходимо снизить скорость и нужно быть готовым к экстренной остановке. Ни в коем случае не управляйте транспортным средством в состоянии опьянения, а также не забудьте позаботиться о пассивной безопасности: пристегнитесь сами и пристегните своих пассажиров, особенно юных!

ИСТОЧНИК KP.RU