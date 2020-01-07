В Туле сотрудники Госавтоинспекции проверили наличие детских кресел в автомобилях
В Туле сотрудники тульской Госавтоинспекции в ходе рейдового мероприятия «Ребенок-пассажир» проверили наличие детских удерживающих устройств в автомобилях, перевозящих детей, а также правильность установки кресла в салоне и корректное использование ремней безопасности взрослыми. Мероприятие проходило вблизи одного из тульских торговых центров.
В ходе рейда было проверено около 100 машин, в 10 из которых были выявлены нарушения по части перевозки детей. В отношении нарушителей были составлены административные материалы и проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.
Ну а юные пассажиры и ответственные, законопослушные взрослые получили от тульской Госавтоинспекции подарки – раскраски и памятки правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU