В Туле сотрудники Госавтоинспекции проверили наличие детских кресел в автомобилях

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:44:26+03:00

В 10 из 100 машин были выявлены нарушения

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В Туле сотрудники тульской Госавтоинспекции в ходе рейдового мероприятия «Ребенок-пассажир» проверили наличие детских удерживающих устройств в автомобилях, перевозящих детей, а также правильность установки кресла в салоне и корректное использование ремней безопасности взрослыми. Мероприятие проходило вблизи одного из тульских торговых центров.

В ходе рейда было проверено около 100 машин, в 10 из которых были выявлены нарушения по части перевозки детей. В отношении нарушителей были составлены административные материалы и проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.

Ну а юные пассажиры и ответственные, законопослушные взрослые получили от тульской Госавтоинспекции подарки – раскраски и памятки правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU