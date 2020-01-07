В Туле пройдет празднование Рождества Христова

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:38:15+03:00

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Сегодня, 7 января в историческом центре Тулы состоится празднование Рождества Христова.

В 17:00 в Тульском Кремле пройдет торжественная церемония закрытия Гостиной Деда Мороза. На Казанской набережной подойдет к закрытию большой новогодний гастрофестиваль «С пылу, с жару!». Там же заканчивается и новогодняя«Северная сказка» – финальные катания на упряжках с оленями и хаски состоятся с 12:00 до 20:00.

На площади Ленина запланированы театрализованные интермедии, рождественская сказка «Рождество или Новый год наступил!». Мероприятия начнутся с 18:00. Также ожидаются выступления артистов российской эстрады и Рождественский фейерверк.

6 января завершилось голосование смотра-конкурса креативных елок, представленных на ул. Металлистов. Подведение итогов состоится сегодня. Победители получат призы.

С 14:00 до 15:00 в Туле на ул. Металлистов пройдет новогодняя программа «Русский перепляс».

С 19:00 до 19:30 состоится шоу «Театр света».

ИСТОЧНИК KP.RU