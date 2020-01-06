В Тульской области грабитель обчистил гараж
В Плавске 43-летняя женщина обратилась в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Плавский» с заявлением о гаражном грабеже.
Как сообщила заявительница, что в ее гараже кто-то повредил навесной замок и украл комплект автомобильных колёс и канистру моторного масла. Об этом сообщили всем дежурившим на улицах города нарядам полиции. В ходе проверки и поиска злоумышленников, сотрудниками ДПС был остановлен легковой автомобиль, в котором лежало похищенное. Грабителем оказался мужчина 1988 г.р., который ранее уже был судим и неоднократно. Мужчина сознался в содеянном.
Злоумышленник был доставлен для разбирательства в дежурную часть отдела полиции.Сейчас в полиции проводится процессуальная проверка по данному факту, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU