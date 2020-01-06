2020-01-06T05:16:51+03:00
Общество

В Туле прошла масштабная "Северная сказка"

Мероприятие состоялось на Казанской набережной
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле прошла масштабная "Северная сказка"В Туле прошла масштабная "Северная сказка"Фото: материалы пресс-служб
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Вчера, 5 января, в 12.00 туляки и гости города увидели настоящую "Северную сказку" на Казанской набережной. Праздник познакомил всех горожан с культурой и обычаями северных народов России.

Все представление началось с катания юных зрителей на оленьих и собачьих упряжках. Все гости праздника смогли увидеть настоящих северных оленей и Сибирских хаски. Артисты в национальных костюмах показали тулякам традиционные танцы и песни под аккомпанемент народных музыкальных инструментов. На площадке проходили тематические мастер-классы по ремеслам и изготовлению северных амулетов, работала северная кухня, проходила экскурсия по традиционному жилищу северных оленеводов яранге, а также проходила фотовыставка и ярмарку сувениров.

На площадке бродили фигуры огромных белых медведей, а на сцене состоялось представление "Сибирская сказка", которое представило всем зрителям самобытную культуру народов Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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