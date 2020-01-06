Госавтоинспекция остановила 99 пьяных водителей в Туле

6 Янв. 2020 2020-01-06T04:59:25+03:00

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С 1 по 4 января 2020 года в Тульской области был проведен рейд сотрудниками ГИБДД по выявлению на дорогах пьяных автомобилистов, в ходе которого было поймано 99 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тульской области.

Из числа всех выявленных водителей, 47 автомобилистов были привлечены к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, 47 дали отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а оставшиеся пять - снова были обнаружены в нетрезвом виде за рулем автомобиля уже повторно и в кратчайшие сроки будут привлечены к уголовной ответственности.

Отметим, что сейчас сотрудники Госавтоинспекции ведут усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей за рулем транспортных средств, особенно в рамка новогодних выходных. В основном, все маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС находятся недалеко от мест массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU