2020-01-06T04:59:25+03:00
Общество

Госавтоинспекция остановила 99 пьяных водителей в Туле

Пятеро понесут уголовную ответственность
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Госавтоинспекция остановила 99 пьяных водителей в ТулеГосавтоинспекция остановила 99 пьяных водителей в ТулеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 1 по 4 января 2020 года в Тульской области был проведен рейд сотрудниками ГИБДД по выявлению на дорогах пьяных автомобилистов, в ходе которого было поймано 99 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тульской области.

Из числа всех выявленных водителей, 47 автомобилистов были привлечены к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, 47 дали отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а оставшиеся пять - снова были обнаружены в нетрезвом виде за рулем автомобиля уже повторно и в кратчайшие сроки будут привлечены к уголовной ответственности.

Отметим, что сейчас сотрудники Госавтоинспекции ведут усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей за рулем транспортных средств, особенно в рамка новогодних выходных. В основном, все маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС находятся недалеко от мест массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле прошла масштабная "Северная сказка"
Госавтоинспекция остановила 99 пьяных водителей в Туле
Белорусский футболист вступит за тульский "Арсенал"
Какая погода ожидает туляков на Рождество
Тульский "Арсенал" встретится с румынами в Турции
В Туле младенец, живущий в СИЗО, получил свои новогодние подарки
Какие дома в Туле останутся без газа в январе
В жутком ДТП на Октябрьской в Туле погибли три человека
В Туле работает новый информационный центр для туристов
Какая погода будет в Туле 5 января
Житель Тульской области зарезал старшего брата
В Туле две УК не обрабатывали дворы противогололедными материалами
В Туле в новогодние праздники произошло 80 ДТП и шесть коммунальных аварий
Погода в Туле 4 января: снег и - 2 градуса
Работу горки в Тульском кремле временно приостановили
В Тульской области встретят год Прядущего Мизгиря
В Тульской области скончался почетный работник АПК Михаил Шепелев
В Тульской области полыхала квартира: есть пострадавший
В Тульской области за сутки поймали трех пьяных водителей
Погода в Туле 3 января: облачно и +1 градус
Тулу убирают круглосуточно более 90 единиц техники
Туляков приглашают на новогодний пир на Куликовом поле
В Туле с начала 2020 года увеличилось количество общественного транспорта
В Туле автобусный маршрут № 39 продлили до микрорайона Северная Мыза
В Туле за порядком в округах следят дежурные
Туляки могут бесплатно парковаться в центре города