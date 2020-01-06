2020-01-06T04:43:36+03:00
Спорт

Белорусский футболист вступит за тульский "Арсенал"

Алексей Громыко заключит контракт с "оружейниками" на 3,5 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Как стало известно из соцсетей белорусского полузащитника Валерия Громыко, футболист, возможно, перейдёт в команду тульского "Арсенала".

По словам белорусского спортсмена, тренироваться с «оружейниками» он будет, начиная с первого сбора команды. По предварительным данным, срок контракта будет 3,5 года.

Отметим, что в первой половине сезона-2018-2019 Валерий Громыко играл за «Шахтер», выиграл Кубок Белоруссии и дебютировал за национальную сборную. Затем, из-за определенных разногласий в футбольном клубе во второй половине футболист не выходил на поле ни за клуб, ни за сборную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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