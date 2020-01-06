Какая погода ожидает туляков на Рождество

6 Янв. 2020 2020-01-05T20:18:23+03:00

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На Рождество, 7 января, погода для туляков обещает быть пасмурной и немного снежная.

Днем туляков будет ожидать температура -3…-2°С, ветер будет юго-западный, умеренный 3,3 м/с. Атмосферное обещает быть давление в пределах нормы, 753 мм.рт.ст. . Геомагнитное поле спокойное.

Вечером погода в Туле останется почти без изменений, а столбик термометра покажет до -2°С. Дороги Тулы и области продолжают быть покрыты гололедицей, поэтому советуем тулякам быть осторожными на проезжих и пешеходных частях особенно во время Рождественских и новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU