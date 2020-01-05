В жутком ДТП на Октябрьской в Туле погибли три человека

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:24:24+03:00

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Как стало известно СМИ, ночью 5 января, возле дома №318 по улице Октябрьской в Туле, произошло жуткое ДТП. В аварии погибли сразу три человека. Около трех часов ночи на большой скорости иномарка Opel Astra протаранила столб, после чего автомобиль загорелся. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД, областная поисково-спасательная служба и скорая медицинская помощь. Как стало известно, в аварии скончались три человека: 20-летний молодой человек — водитель, 17 и 18-летние пассажирки. Третья девушка осталась жива, но получила различные травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU