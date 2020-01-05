2020-01-05T00:31:25+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" встретится с румынами в Турции

Матч пройдет 23 января в Турции
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульский "Арсенал" встретится с румынами в ТурцииТульский "Арсенал" встретится с румынами в ТурцииФото: материалы пресс-служб
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23 января состоится матч учебно-трениров

очных сборов, в котором Тульский "Арсенал" встретиться с румынским ФК "Сепси ОСК". Соперники "Арсенала" ранее заняли 8 место на чемпионате Румынии среди 14 команд.

По сложившейся традиции, "оружейники" представляют болельщикам возможность наблюдать за процессом подготовки команды ко второй части сезона. Все желающие болельщики смогут посмотреть за игрой тульских футболистов в Турции с 19 по 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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