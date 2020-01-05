5 Янв. 2020 2020-01-05T00:31:25+03:00

Тульский "Арсенал" встретится с румынами в Турции Фото: материалы пресс-служб

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23 января состоится матч учебно-трениров

очных сборов, в котором Тульский "Арсенал" встретиться с румынским ФК "Сепси ОСК". Соперники "Арсенала" ранее заняли 8 место на чемпионате Румынии среди 14 команд.

По сложившейся традиции, "оружейники" представляют болельщикам возможность наблюдать за процессом подготовки команды ко второй части сезона. Все желающие болельщики смогут посмотреть за игрой тульских футболистов в Турции с 19 по 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU