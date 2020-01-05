В Туле младенец, живущий в СИЗО, получил свои новогодние подарки

5 Янв. 2020 2020-01-05T00:16:27+03:00

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В Новый год свой праздничный подарок получил малыш, который вместе с мамой находится в тульском СИЗО.

В настоящее время в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Тульской области заключена женщина, которой был передан для дальнейшего ухода ее недавно рожденный ребенок. Малыш родился буквально пару месяцев назад, когда женщина уже была заключена под стражу. Для того, чтобы и мама и младенец не испытывали сильных неудобств, руководство и сотрудники СИЗО создают для них необходимые бытовые условия.

Накануне Нового года сотрудники учреждения передали заключенной праздничные подарки для малыша для правильного развития подрастающего младенца. В качестве подарка послужили детские развивающие игры, средства ухода и детское питание.

ИСТОЧНИК KP.RU