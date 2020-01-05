2020-01-05T00:16:27+03:00
Общество

В Туле младенец, живущий в СИЗО, получил свои новогодние подарки

Подарки передали маме младенца, которая находится под стражей
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле младенец, живущий в СИЗО, получил свои новогодние подаркиВ Туле младенец, живущий в СИЗО, получил свои новогодние подаркиФото: Алексей ФОКИН
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В Новый год свой праздничный подарок получил малыш, который вместе с мамой находится в тульском СИЗО.

В настоящее время в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Тульской области заключена женщина, которой был передан для дальнейшего ухода ее недавно рожденный ребенок. Малыш родился буквально пару месяцев назад, когда женщина уже была заключена под стражу. Для того, чтобы и мама и младенец не испытывали сильных неудобств, руководство и сотрудники СИЗО создают для них необходимые бытовые условия.

Накануне Нового года сотрудники учреждения передали заключенной праздничные подарки для малыша для правильного развития подрастающего младенца. В качестве подарка послужили детские развивающие игры, средства ухода и детское питание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Туле младенец, живущий в СИЗО, получил свои новогодние подарки
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