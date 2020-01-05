Какие дома в Туле останутся без газа в январе
Как сообщает Тулагоргаз,с 09 по 30 января 2020 года в Туле пройдет ряд плановых работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.
В связи с этим, в указанный период, некоторые дома в городе останутся на время без газа. Публикуем список адресов и время прекращения газоснабжения.
9 января
с 10:00 до 17:00 - ул. Н. Неман, 35а, подъезд № 1.
13 января
с 10:00 до 18:00 - ул. Кирова, 21, подъезд № 1.
15 января
с 10:00 до 18:00 - ул. Кирова, 21, подъезд № 2.
16 января
с 10:00 до 17:00 - ул. Н. Неман, 35а, подъезд № 2.
20 января
с 10:00 до 18:00 - ул. Кирова, 21, подъезд № 3.
23 января
с 10:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 95, подъезд № 4.
28 января
с 10:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 95, подъезд № 5.
30 января
с 10:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 95, подъезд № 6..
ИСТОЧНИК KP.RU