5 Янв. 2020 2020-01-04T23:41:33+03:00

Какие дома в Туле останутся без газа в январе Фото: Алексей ФОКИН

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Как сообщает Тулагоргаз,с 09 по 30 января 2020 года в Туле пройдет ряд плановых работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.

В связи с этим, в указанный период, некоторые дома в городе останутся на время без газа. Публикуем список адресов и время прекращения газоснабжения.

9 января

с 10:00 до 17:00 - ул. Н. Неман, 35а, подъезд № 1.

13 января

с 10:00 до 18:00 - ул. Кирова, 21, подъезд № 1.

15 января

с 10:00 до 18:00 - ул. Кирова, 21, подъезд № 2.

16 января

с 10:00 до 17:00 - ул. Н. Неман, 35а, подъезд № 2.

20 января

с 10:00 до 18:00 - ул. Кирова, 21, подъезд № 3.

23 января

с 10:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 95, подъезд № 4.

28 января

с 10:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 95, подъезд № 5.

30 января

с 10:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 95, подъезд № 6..

ИСТОЧНИК KP.RU