Какая погода будет в Туле 5 января
Пасмурная погода и без осадков
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Сегодня, 5 января, в Туле ожидается пасмурная погода без осадков, как обещают синоптики.
Днем туляков будет ожидать температура -1...0°С, ветер будет северо-западный, умеренный 3,2 м/с. Атмосферное обещает быть давление в пределах нормы, 744 мм.рт.ст. . Геомагнитное поле спокойное.
Вечером в Туле немного похолодает, а столбик термометра опустится до -2°С. Дороги Тулы и области продолжают быть покрыты гололедицей, поэтому советуем тулякам быть осторожными на проезжих и пешеходных частях.
ИСТОЧНИК KP.RU