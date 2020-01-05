2020-01-04T22:53:44+03:00
Общество

В Туле работает новый информационный центр для туристов

Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
В Туле работает новый информационный центр для туристовВ Туле работает новый информационный центр для туристовФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

До 8 января в Туле будет работать новый мобильный центр приема граждан, который расположился на пешеходной улице Металлистов. Подобные центры располагаются, также, на площади Восстания и возле «Искры».

Там гости города могут получить подробную консультацию по всем маршрутам Тулы, приобрести вспомогательные буклеты и карты. Также, для туляков и туристов работает мобильное приложение Visit Tula, которое можно скачать на мобильные устройства на любой платформе.

Напомним, что Visit Tula стартовал для мобильных устройств в декабре 2019 года. Приложение является некой картой лояльности в электронном формате, также, в нем содержится анонс о проводимых событиях в регионе и дает возможность построить свой туристический маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле младенец, живущий в СИЗО, получил свои новогодние подарки
Какие дома в Туле останутся без газа в январе
В жутком ДТП на Октябрьской в Туле погибли три человека
В Туле работает новый информационный центр для туристов
Какая погода будет в Туле 5 января
Житель Тульской области зарезал старшего брата
В Туле две УК не обрабатывали дворы противогололедными материалами
В Туле в новогодние праздники произошло 80 ДТП и шесть коммунальных аварий
Погода в Туле 4 января: снег и - 2 градуса
Работу горки в Тульском кремле временно приостановили
В Тульской области встретят год Прядущего Мизгиря
В Тульской области скончался почетный работник АПК Михаил Шепелев
В Тульской области полыхала квартира: есть пострадавший
В Тульской области за сутки поймали трех пьяных водителей
Погода в Туле 3 января: облачно и +1 градус
Тулу убирают круглосуточно более 90 единиц техники
Туляков приглашают на новогодний пир на Куликовом поле
В Туле с начала 2020 года увеличилось количество общественного транспорта
В Туле автобусный маршрут № 39 продлили до микрорайона Северная Мыза
В Туле за порядком в округах следят дежурные
Туляки могут бесплатно парковаться в центре города