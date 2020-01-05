В Туле работает новый информационный центр для туристов

5 Янв. 2020 2020-01-04T22:53:44+03:00

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До 8 января в Туле будет работать новый мобильный центр приема граждан, который расположился на пешеходной улице Металлистов. Подобные центры располагаются, также, на площади Восстания и возле «Искры».

Там гости города могут получить подробную консультацию по всем маршрутам Тулы, приобрести вспомогательные буклеты и карты. Также, для туляков и туристов работает мобильное приложение Visit Tula, которое можно скачать на мобильные устройства на любой платформе.

Напомним, что Visit Tula стартовал для мобильных устройств в декабре 2019 года. Приложение является некой картой лояльности в электронном формате, также, в нем содержится анонс о проводимых событиях в регионе и дает возможность построить свой туристический маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU