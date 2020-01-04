4 Янв. 2020 2020-01-04T11:59:36+03:00

Это связано с погодными условиями

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Работу горки в Тульском кремле временно приостановили. Это связано с погодными условиями. Катание возобновят если в течение двух дней установится минусовая дневная температура.

Напомним, горка из специально привезенного льда открылась 25 декабря. Неподалеку появилась ледяная скульптура «Кремленок». Также в этот же день в Тульском кремле распахнула двери гостиная Деда Мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU