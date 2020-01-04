Житель Тульской области зарезал старшего брата

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:51:03+03:00

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23-летний житель Новомосковска задержан по подозрению в совершении убийства.

По версии следствия, 1 января пьяный молодой человек в ходе ссоры ударил ножом брата в область грудной клетки. Инцидент произошел в одной из квартир районного центра.

38-летнего мужчину в тот же день доставили в Новомосковскую городскую клиническую больницу с ножевым ранением. Однако от полученных повреждений потерпевший скончался.

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU