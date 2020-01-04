В Туле две УК не обрабатывали дворы противогололедными материалами
Всего обследовали 172 придомовые территории
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Два нарушения правил благоустройства - отсутствие обработки противогололодными материалами - обнаружили сотрудники управления административно-технического надзора в ходе рейда. Его провели 3 января.
Позже управляющие компании «РЭМС» и «УКС города Тулы» нарушения устранили.
Всего обследовали 172 придомовые территории.
Отметим, что за нарушение ст.8.11-1 Закона Тульской области об административных правонарушениях УК грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU