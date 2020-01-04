В Туле в новогодние праздники произошло 80 ДТП и шесть коммунальных аварий

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:30:26+03:00

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В Туле в новогодние праздники произошло 80 ДТП. В них 2 человека погибли и 9 пострадали. Об этом говорили на заседании городского штаба по жизнеобеспечению.

Также были зафиксированы 2 аварийные ситуации по электроснабжению и 4 - по водоснабжению. Их ликвидировали в нормативные сроки. Сотрудники МЧС оказали помощь 29 людям, спасли 4 человек.

Туляки во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жизнеобеспечения могут обращаться на телефоны ЕДДС: 8(4872)47-20-34, 8(4872)47-20-37, 1391.

Кроме того, ведут мониторинг ситуации в городе профильные службы по вопросам ЖКХ, благоустройству, дорожному хозяйству, транспорту и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU