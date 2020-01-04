2020-01-04T11:30:26+03:00
Общество

В Туле в новогодние праздники произошло 80 ДТП и шесть коммунальных аварий

Состоялось заседание городского штаба по жизнеобеспечению
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

В Туле в новогодние праздники произошло 80 ДТП. В них 2 человека погибли и 9 пострадали. Об этом говорили на заседании городского штаба по жизнеобеспечению.

Также были зафиксированы 2 аварийные ситуации по электроснабжению и 4 - по водоснабжению. Их ликвидировали в нормативные сроки. Сотрудники МЧС оказали помощь 29 людям, спасли 4 человек.

Туляки во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жизнеобеспечения могут обращаться на телефоны ЕДДС: 8(4872)47-20-34, 8(4872)47-20-37, 1391.

Кроме того, ведут мониторинг ситуации в городе профильные службы по вопросам ЖКХ, благоустройству, дорожному хозяйству, транспорту и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле две УК не обрабатывали дворы противогололедными материалами
В Туле в новогодние праздники произошло 80 ДТП и шесть коммунальных аварий
Погода в Туле 4 января: снег и - 2 градуса
Работу горки в Тульском кремле временно приостановили
В Тульской области встретят год Прядущего Мизгиря
В Тульской области скончался почетный работник АПК Михаил Шепелев
В Тульской области полыхала квартира: есть пострадавший
В Тульской области за сутки поймали трех пьяных водителей
Погода в Туле 3 января: облачно и +1 градус
Тулу убирают круглосуточно более 90 единиц техники
Туляков приглашают на новогодний пир на Куликовом поле
В Туле с начала 2020 года увеличилось количество общественного транспорта
В Туле автобусный маршрут № 39 продлили до микрорайона Северная Мыза
В Туле за порядком в округах следят дежурные
Туляки могут бесплатно парковаться в центре города