В Тульской области скончался почетный работник АПК Михаил Шепелев

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:12:52+03:00

Изменить размер текста: A A

2 января ушел из жизни почетный работник агропромышленного комплекса Михаил Шепелев. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

- Михаила Александровича все, кто с ним работал, знали как человека честного, принципиального и сильного. Таким он и останется в наших сердцах. Мы все скорбим об этой утрате и будем помнить его всегда, - говорится в обращении главы администрации.

Церемония прощания с Михаилом Шепелевым пройдет 4 января в 10:00 в Свято-Троицком храме Ефремова.

ИСТОЧНИК KP.RU