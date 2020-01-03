В Тульской области скончался почетный работник АПК Михаил Шепелев
Церемония прощания пройдет 4 января
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2 января ушел из жизни почетный работник агропромышленного комплекса Михаил Шепелев. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев выразил глубокие соболезнования его родным и близким.
- Михаила Александровича все, кто с ним работал, знали как человека честного, принципиального и сильного. Таким он и останется в наших сердцах. Мы все скорбим об этой утрате и будем помнить его всегда, - говорится в обращении главы администрации.
Церемония прощания с Михаилом Шепелевым пройдет 4 января в 10:00 в Свято-Троицком храме Ефремова.
ИСТОЧНИК KP.RU