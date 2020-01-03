В Тульской области полыхала квартира: есть пострадавший

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:42:39+03:00

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3 января в Донском в переулке Строительный загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:30.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. В комнате обгорел диван, закоптились стены по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU