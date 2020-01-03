В Тульской области полыхала квартира: есть пострадавший
3 января в Донском в переулке Строительный загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:30.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия пострадал человек. В комнате обгорел диван, закоптились стены по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU