В Тульской области за сутки поймали трех пьяных водителей

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:30:39+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции за сутки зафиксировали 3 случая управления автомобилями в состоянии опьянения в Алексине, Донском и Дубне.

В первом случае ранее судимый 30-летний пьяный мужчина находился за рулём БМВ (0,996 мг/л), во втором - 39-летний безработный житель Северо-Задонска управлял автомобилем «Форд Фокус» в опьянении (1,001 мг/л), а 23-летний житель Дубенского района был за рулём «ВАЗ-2107» в нетрезвом состоянии (0,234 мг/л).

Каждый из мужчин ранее привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Сейчас в полиции проводятся процессуальные проверки. Водителям грозит уголовное наказание.

Отметим, что в новогоднюю ночь были задержаны 20 водителей, находившихся пьяными за рулём. По всем указанным фактам составлены административные материалы.

В период новогодних праздников Госавтоинспекция пристальное внимание уделяет выявлению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. На пресечение подобных случаев дополнительно ориентированы все экипажи ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU