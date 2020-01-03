Тулу убирают круглосуточно более 90 единиц техники

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:28:32+03:00

Обработку противогололедными материалами ведут и в поселениях Ленинского района

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Ночью и днем 3 января Тулу убирают 91 единица техники. В том числе 8 КДМ ведут уборку и обработку противогололедными материалами поселений Ленинского района.

Дороги и тротуары обрабатывают реагентами и песко-соляной смесью, вывозят мусор и снег. Убирают и обрабатывают места отдыха туляков.

Три бригады в ночь вывозили снег на улицах Тургеневской, Первомайской, в Благовещенском, Черниковском переулках, на Красноармейском проспекте. Четыре бригады продолжат работы днем: на улицах Оборонной, проспекте Ленина, Павшинском путепроводе и др.

ИСТОЧНИК KP.RU