2019-12-31T13:29:49+03:00
Общество

В Тульской области ищут 86-летнюю женщину

В пятницу она ушла из дома и не вернулась
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г. ТулаФото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г. Тула
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В пятницу, 27 декабря, в г. Донском Тульской области ушла из дома и не вернулась 86-летняя женщина – Дадонова Ольга Яковлевна (1933 года рождения).

Особые приметы: носит очки, рост 180 см, худощавого телосложения, седые волосы и короткая стрижка. Была одета в темно-коричневое драповое пальто и серую шапку с козырьком. С собой хозяйственная сумка.

Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Просьба любую информацию сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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