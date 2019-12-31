В Тульской области ищут 86-летнюю женщину
В пятницу она ушла из дома и не вернулась
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г. Тула
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В пятницу, 27 декабря, в г. Донском Тульской области ушла из дома и не вернулась 86-летняя женщина – Дадонова Ольга Яковлевна (1933 года рождения).
Особые приметы: носит очки, рост 180 см, худощавого телосложения, седые волосы и короткая стрижка. Была одета в темно-коричневое драповое пальто и серую шапку с козырьком. С собой хозяйственная сумка.
Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Просьба любую информацию сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU