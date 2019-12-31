ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области: СК проводит проверку

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-31T13:17:15+03:00

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30 декабря на 49 км автодороги "Тула-Новомосковск" опрокинулся рейсовый автобус. Он следовал из Москвы в Новомосковск.

По предварительным данным, в салоне автобуса находились 45 пассажиров. Среди них есть пострадавшие.

- Следователями проводится процессуальная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним, ранее проверку также организовала прокуратура Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU