2019-12-31T13:17:15+03:00
Происшествия

ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области: СК проводит проверку

В салоне автобуса находились 45 пассажиров
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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30 декабря на 49 км автодороги "Тула-Новомосковск" опрокинулся рейсовый автобус. Он следовал из Москвы в Новомосковск.

По предварительным данным, в салоне автобуса находились 45 пассажиров. Среди них есть пострадавшие.

- Следователями проводится процессуальная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним, ранее проверку также организовала прокуратура Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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