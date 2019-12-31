Сотрудник УМВД Тульской области обвиняется в покушении на мошенничество

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-31T12:50:52+03:00

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Следственными органами следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении начальника дежурной части ОП «Центральный» УМВД России по г. Туле и ее супруга.

По версии следствия, пара по предварительному сговору сообщила потерпевшему ложную информацию о возможности решить вопрос о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП за денежное вознаграждение в размене 230 000 рублей. Исполнять свои обещания фигуранты уголовного дела не собирались.

Сотрудник полиции была задержана при передачи потерпевшим оговоренной суммы – 141 500 рублей.

В Управлении МВД России по Тульской области назначена служебная проверка по факту задержания сотрудника полиции по подозрении в покушении на мошенничество. По результатам проверки будет принято решение о дисциплинарных наказаниях лиц, ответственных за профилактику противоправных деяний среди личного состава. В случае установления вины, женщина будет уволена и привлечена к ответственности по статье «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

ИСТОЧНИК KP.RU