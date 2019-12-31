2019-12-31T12:36:27+03:00
Общество

Тулу продолжают убирать в круглосуточном режиме

В ночь на 31 декабря будут задействованы 88 единиц техники
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Уборка Тулы продолжается в круглосуточном режиме. Дороги и тротуары обрабатывают реагентами и песко-соляной смесью, вывозят снег.

В ночь на 31 декабря будут задействованы 88 единиц техники. в том числе продолжат уборку и обработку противогололедными материалами поселений Ленинского района.

Днем 5 бригад будут убирать и вывозить снег с ул. Первомайской, Скуратовской, Пузакова и других улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульские активисты поискового отряда «Лиза Алерт» получили квадрокоптеры от губернатора
В Тульской области благоустроили 350 дворов и общественных пространств
В Тульской области ищут 86-летнюю женщину
Тульские выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в ЕГЭ
Кубок области по волейболу оспорят две тульские команды
Имущество тульских должников на 42 млн рублей распродадут в январе
Режим «горячей линии» минздрава Тульской области на праздниках поменяется
В Тульской области в торговой точке продавали пиротехнику с нарушениями
ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области: СК проводит проверку
ДТП с участием автобуса в Тульской области: прокуратура проводит проверку
Сотрудник УМВД Тульской области обвиняется в покушении на мошенничество
Тулу продолжают убирать в круглосуточном режиме
Губернский каток в Туле 31 декабря будет работать до 03:30
Перед Новым годом в центре Тулы будет ограничена продажа алкоголя