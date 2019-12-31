Тулу продолжают убирать в круглосуточном режиме
В ночь на 31 декабря будут задействованы 88 единиц техники
Фото: Алексей ФОКИН
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Уборка Тулы продолжается в круглосуточном режиме. Дороги и тротуары обрабатывают реагентами и песко-соляной смесью, вывозят снег.
В ночь на 31 декабря будут задействованы 88 единиц техники. в том числе продолжат уборку и обработку противогололедными материалами поселений Ленинского района.
Днем 5 бригад будут убирать и вывозить снег с ул. Первомайской, Скуратовской, Пузакова и других улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU