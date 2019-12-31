Тульские активисты поискового отряда «Лиза Алерт» получили квадрокоптеры от губернатора
Оборудование поможет отряду в поиске пропавших людей
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Представители поискового отряда «Лиза Алерт» получили от губернатора Тульской области Алексея Дюмина подарки. Новые квадрокоптеры помогут отряду в поиске пропавших людей.
Напомним, поисковики попросили главу региона о новом оборудовании на личном приеме граждан неделю назад. Спасатели также обратились с просьбой усилить взаимодействие с минздравом, МЧС, УМВД, от которых им необходимо получать информацию в ускоренном режиме.
Отметим, что за 2019 год отряд нашел более 400 человек, в том числе 90 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU