2019-12-31T12:23:45+03:00
Общество

Тульские активисты поискового отряда «Лиза Алерт» получили квадрокоптеры от губернатора

Оборудование поможет отряду в поиске пропавших людей
Мария ВЛАСОВА
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Представители поискового отряда «Лиза Алерт» получили от губернатора Тульской области Алексея Дюмина подарки. Новые квадрокоптеры помогут отряду в поиске пропавших людей.

Напомним, поисковики попросили главу региона о новом оборудовании на личном приеме граждан неделю назад. Спасатели также обратились с просьбой усилить взаимодействие с минздравом, МЧС, УМВД, от которых им необходимо получать информацию в ускоренном режиме.

Отметим, что за 2019 год отряд нашел более 400 человек, в том числе 90 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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