2019-12-31T12:11:14+03:00
Общество

Перед Новым годом в центре Тулы будет ограничена продажа алкоголя

Запрет будет действовать в радиусе 1 км от места проведения мероприятий с 20:00 до 22:00
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Сегодня, 31 декабря 2019 года продажа алкоголя в центре Тулы будет ограничена. Эта мера связана с проведением городских новогодних мероприятий на пл. Ленина, ул. Металлистов и Казанской набережной.

Так, в соответствии с региональным законом, в последний день перед Новым городом продажа алкогольной продукции, в том числе пива, сидра, пуаре и медовухи, будет ограничена с 20:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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