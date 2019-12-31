Перед Новым годом в центре Тулы будет ограничена продажа алкоголя
Запрет будет действовать в радиусе 1 км от места проведения мероприятий с 20:00 до 22:00
Изменить размер текста:
Сегодня, 31 декабря 2019 года продажа алкоголя в центре Тулы будет ограничена. Эта мера связана с проведением городских новогодних мероприятий на пл. Ленина, ул. Металлистов и Казанской набережной.
Так, в соответствии с региональным законом, в последний день перед Новым городом продажа алкогольной продукции, в том числе пива, сидра, пуаре и медовухи, будет ограничена с 20:00 до 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU