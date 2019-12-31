В Тульской области благоустроили 350 дворов и общественных пространств

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-31T12:10:27+03:00

Все работы уже завершены

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В Тульской области благоустроили 320 дворов и 30 общественных пространств. Работы провели в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, завершен первый этап реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года. Работы проводились в Чекалине Суворовского района и Крапивне Щекинского района.

В 2019 году победителями конкурса стали Богородицк и Венев.

ИСТОЧНИК KP.RU