В Тульской области благоустроили 350 дворов и общественных пространств
Все работы уже завершены
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области благоустроили 320 дворов и 30 общественных пространств. Работы провели в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Кроме того, завершен первый этап реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года. Работы проводились в Чекалине Суворовского района и Крапивне Щекинского района.
В 2019 году победителями конкурса стали Богородицк и Венев.
ИСТОЧНИК KP.RU