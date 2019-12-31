2019-12-31T11:58:43+03:00
Общество

Тульские выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в ЕГЭ

Заявления принимаются до 1 февраля 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Выпускники прошлых лет и обучающиеся учреждений среднего профессионального образования могут подать заявление на участие в едином государственном экзамене в 2020 году.

Заявления принимаются до 1 февраля 2020 года в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников города (Тула, ул. Дзержинского/ ул. Советская, д. 15-17/73, к. 13).

При подаче заявления при себе необходимо иметь следующие документы и копии к ним:

- паспорт;

- СНИЛС;

- документ о среднем образовании;

- справка из колледжа (для обучающихся СПО).

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: (4872) 30-48-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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