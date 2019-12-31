Тульские выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в ЕГЭ
Выпускники прошлых лет и обучающиеся учреждений среднего профессионального образования могут подать заявление на участие в едином государственном экзамене в 2020 году.
Заявления принимаются до 1 февраля 2020 года в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников города (Тула, ул. Дзержинского/ ул. Советская, д. 15-17/73, к. 13).
При подаче заявления при себе необходимо иметь следующие документы и копии к ним:
- паспорт;
- СНИЛС;
- документ о среднем образовании;
- справка из колледжа (для обучающихся СПО).
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: (4872) 30-48-35.
ИСТОЧНИК KP.RU