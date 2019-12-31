2019-12-31T11:48:01+03:00
Общество

В Тульской области пропал 16-летний подросток

Девушка 2003 года рождения ушла из дома 28 декабря в неизвестном направлении
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г. ТулаФото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г. Тула
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В д. Долматово Чернского района пропал 16-летний подросток – Исаева Карина Витальевна. 28 декабря 2019 года девушка ушла в неизвестном направлении и больше не появлялась.

Из особых примет – нос с горбинкой, рост 160 см, среднего телосложения, рыжие волосы.

Одежда – длинная куртка, черно-белый свитер с изображением волка, черная шапка с помпоном, синие джинсы и черные кроссовки.

Любую информацию просьба сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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