В Тульской области пропал 16-летний подросток
Девушка 2003 года рождения ушла из дома 28 декабря в неизвестном направлении
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г. Тула
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В д. Долматово Чернского района пропал 16-летний подросток – Исаева Карина Витальевна. 28 декабря 2019 года девушка ушла в неизвестном направлении и больше не появлялась.
Из особых примет – нос с горбинкой, рост 160 см, среднего телосложения, рыжие волосы.
Одежда – длинная куртка, черно-белый свитер с изображением волка, черная шапка с помпоном, синие джинсы и черные кроссовки.
Любую информацию просьба сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU