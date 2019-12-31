Имущество тульских должников на 42 млн рублей распродадут в январе

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-31T11:47:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На торги выставлено заложенное и незаложенное имущество должников на общую сумму 42 млн 531 тыс. рублей.

Пустят с молотка автомобили, жилой дом, земельные участки, квартиру, грузовой фургон, офисную мебель, сельскохозяйственную технику.

Ближайший аукцион состоятся 22 января 2020 года в 11.00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 21. Об этом сообщает УФССП России по Тульской области.

Принимают заявки до 10 января по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по следующим адресам:

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 3 и 5;

г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;

г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.

ИСТОЧНИК KP.RU