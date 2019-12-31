В Тульской области в торговой точке продавали пиротехнику с нарушениями
Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности
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В городе Щекино торговый павильон оказался не обеспечен огнетушителями и табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны. К таким выводам пришла прокуратура по результатам проверки.
Кроме того, на витрине павильона были выставлены пиротехнические изделия, находящиеся в открытом доступе для покупателей.
Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Ему вынесли предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU