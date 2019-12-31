2019-12-31T11:37:14+03:00
Спорт

Кубок области по волейболу оспорят две тульские команды

В финале встретятся «Бизнесклуб» и ЦКБА
Игорь КОПЫТОВ
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Кубок области по волейболу оспорят две тульские командыКубок области по волейболу оспорят две тульские командыФото: соцсети
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В полуфинальных играх «Бизнесклуб» выиграл у НРСС со счетом 3:0 (25:15, 25:19, 25:15), а ЦКБА победил «Экозащиту» — 3:1, по партиям - 25:21, 22:25, 25:13, 25:17. Всего же в этом сезоне в борьбу за Кубок Тульской области вступили 24 команды.

Решающие матчи пройдут 8 января в спортзале СШОР «Игровые виды спорта» (ул. Жуковского, 5). Встреча за бронзу начнется в 16.00, а игра за первое-второе места - в 17.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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