Кубок области по волейболу оспорят две тульские команды
В финале встретятся «Бизнесклуб» и ЦКБА
Кубок области по волейболу оспорят две тульские командыФото: соцсети
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В полуфинальных играх «Бизнесклуб» выиграл у НРСС со счетом 3:0 (25:15, 25:19, 25:15), а ЦКБА победил «Экозащиту» — 3:1, по партиям - 25:21, 22:25, 25:13, 25:17. Всего же в этом сезоне в борьбу за Кубок Тульской области вступили 24 команды.
Решающие матчи пройдут 8 января в спортзале СШОР «Игровые виды спорта» (ул. Жуковского, 5). Встреча за бронзу начнется в 16.00, а игра за первое-второе места - в 17.30.
ИСТОЧНИК KP.RU