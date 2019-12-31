ДТП с участием автобуса в Тульской области: прокуратура проводит проверку

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-31T11:33:23+03:00

В аварии пострадали 9 человек

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Напомним, вечером 30 декабря на подъезде к Новомосковску опрокинулся автобус «Кинг Лонг». Транспортное средство следовало по официальному маршруту Москва-Новомосковск.

По уточненной информации, в аварии 8 человек получили травмы легкой степени тяжести. Еще у одной пациентки подозрение на черепно-мозговую травму.

Прокуратура Тульской области организовала проведение проверки соблюдения законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров в ООО «Автостар».

ИСТОЧНИК KP.RU