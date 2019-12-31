В Тульской области столкнулись два автомобиля
Госпитализирован пассажир одной из машин
Фото: Материалы пресс-служб
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В понедельник, 30 декабря, в 19:05 на 195-м километре автодороги М-4 «Дон» Веневского района произошло ДТП с участием двух автомобилей: «Ваз 21124» и «Газ 2818-0000010-40».
По предварительной информации, 30-летний водитель «Ваза» во время движения не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Газ» под управлением мужчины 1963 года рождения.
По итогам ДТП с различными травмами был госпитализирован пассажир «Ваза», мужчина 1987 года рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU