2019-12-31T11:23:55+03:00
Общество

Губернский каток в Туле 31 декабря будет работать до 03:30

1 января каток откроется с детского сеанса в 14:00
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Губернский каток в Туле 31 декабря будет работать до 03:30. Массовые катания начались в 10.00. С 15:30 до 22:00 на катке объявят технический перерыв. С 22.00 до 03.30 катания продолжатся.

1 января каток откроется с детского сеанса в 14:00. В последующие дни режим работы будет обычным – с 10:00 до 21:30.

Со 2 по 8 января добавится детский сеанс - с 12:00 до 13:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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