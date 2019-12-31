2019-12-31T11:17:10+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Новым годом

Глава региона пожелал отличного новогоднего настроения, благополучия и всего самого доброго
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Новым годом. Глава региона отметил, что 2019 год был насыщенным, интересным и продуктивным.

- Конечно, не все было гладко и просто. Но хорошего все равно было больше – успехи, заслуженные победы, решение важных вопросов. И весь этот положительный опыт мы с вами будем закреплять и приумножать в наступающем году, - подчеркнул губернатор Тульской области.

Алексей Дюмин пожелал тулякам, чтобы 2020 год был добрым, светлым и радостным. А также, чтобы были здоровы родители, дети, все те, кого мы любим, и кто нам дорог.

- Пусть будет тепло на душе, сбываются мечты и исполняются желания, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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