В Тульской области встретят год Прядущего Мизгиря

4 Янв. 2020 2019-12-31T10:48:43+03:00

Под именем мизгиря в народе известен южнорусский тарантул

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Туляки могут поучаствовать в квесте на старославянский лад «Загадки прядущего мизгиря». Его проводит музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино 4, 6 и 8 января в 13:00.

По представлениям предков, наступает владычество прядущего мизгиря. Он является славянским символом 2020 года.

Под именем мизгиря в народе известен южнорусский тарантул. Он – герой многих русских сказок и былин, но его легко можно встретить в степи на Куликовом поле.

Гости Куликова поля научатся ориентироваться по следам животных, читать и считать по-старославянски, запустят машину времени. Не обойдется и без главных героев Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.

Возрастные рекомендации – 6+.

Продолжительность – до 2 часов.

Предварительная запись обязательна. В группе – не более 10 человек.

Контактный телефон для бронирования мест: +7 (48735) 3-15-46, e-mail: mon@kulpole.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU