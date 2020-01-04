В Тульской области встретят год Прядущего Мизгиря
Туляки могут поучаствовать в квесте на старославянский лад «Загадки прядущего мизгиря». Его проводит музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино 4, 6 и 8 января в 13:00.
По представлениям предков, наступает владычество прядущего мизгиря. Он является славянским символом 2020 года.
Под именем мизгиря в народе известен южнорусский тарантул. Он – герой многих русских сказок и былин, но его легко можно встретить в степи на Куликовом поле.
Гости Куликова поля научатся ориентироваться по следам животных, читать и считать по-старославянски, запустят машину времени. Не обойдется и без главных героев Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.
Возрастные рекомендации – 6+.
Продолжительность – до 2 часов.
Предварительная запись обязательна. В группе – не более 10 человек.
Контактный телефон для бронирования мест: +7 (48735) 3-15-46, e-mail: mon@kulpole.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU