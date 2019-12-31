В минздраве Тульской области уточнили информацию по ДТП в Новомосковске
Как сообщалось ранее, 30 декабря на подъезде к Новомосковску произошло серьезное ДТП с автобусом. Транспортное средство опрокинулось на трассе с 45-ю пассажирами в салоне.
На место аварии незамедлительно прибыли три бригады Центра медицины катастроф. С места ДТП в больницу были доставлены 6 человек.
По уточненной информации, врачи Новомосковской клинической больницы осмотрели всего 9 пострадавших, включая подростка. 8 пострадавших получили травмы легкой степени и были направлены на амбулаторное лечение. Пациентка с подозрением на черепно-мозговую травму проходит обследование.
ИСТОЧНИК KP.RU