В минздраве Тульской области уточнили информацию по ДТП в Новомосковске

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-31T10:39:42+03:00

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Как сообщалось ранее, 30 декабря на подъезде к Новомосковску произошло серьезное ДТП с автобусом. Транспортное средство опрокинулось на трассе с 45-ю пассажирами в салоне.

На место аварии незамедлительно прибыли три бригады Центра медицины катастроф. С места ДТП в больницу были доставлены 6 человек.

По уточненной информации, врачи Новомосковской клинической больницы осмотрели всего 9 пострадавших, включая подростка. 8 пострадавших получили травмы легкой степени и были направлены на амбулаторное лечение. Пациентка с подозрением на черепно-мозговую травму проходит обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU