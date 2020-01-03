Туляков приглашают на новогодний пир на Куликовом поле

3 Янв. 2020 2019-12-31T10:22:42+03:00

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Туляков приглашают на программу с дегустацией «Новогодние кулинарные традиции». Ее проводит музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом 3 и 5 января в 17:00, 7 января в 16:00.

На новогоднем столе в музее окажутся традиционные праздничные блюда из разных исторических эпох и с разных континентов. Это оливье с раками, кулебяка, заварной пудинг, фаршированная полбой и утятиной репа, козули и имбирное печенье, глег.

Также гости узнают, что принято подавать на новогодний и рождественский стол в разных странах и многое другое.

Возрастные рекомендации – 5+. Необходима предварительная запись. Контактный телефон: +7 905 116 31 49

ИСТОЧНИК KP.RU