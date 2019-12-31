Каратисты из Тульской области вернулись домой с золотом
Щекинские спортсмены победили на XVI международном форуме боевых искусств
Каратисты из Тульской области вернулись домой с золотомФото: соцсети
Изменить размер текста:
В Уфе наши парни из щекинского клуба «Шотокан» завоевали завоевали 4 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.
Так, в соревнованиях мужчин по всестилевому каратэ Максим Шевченко победил в разделе кумитэ и ката, Роман Савонов — в кумитэ. А Алексей Стекачев тут взял бронзовую награду.
В командных же соревнованиях Савонов, Шевченко и Максим Демичев, выиграли серебро в формальной технике.
Среди юношей лучшим оказался Степан Аничкин.
ИСТОЧНИК KP.RU