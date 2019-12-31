2019-12-31T10:02:52+03:00
Спорт

Каратисты из Тульской области вернулись домой с золотом

Щекинские спортсмены победили на XVI международном форуме боевых искусств
Игорь КОПЫТОВ
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Каратисты из Тульской области вернулись домой с золотомКаратисты из Тульской области вернулись домой с золотомФото: соцсети
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В Уфе наши парни из щекинского клуба «Шотокан» завоевали завоевали 4 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

Так, в соревнованиях мужчин по всестилевому каратэ Максим Шевченко победил в разделе кумитэ и ката, Роман Савонов — в кумитэ. А Алексей Стекачев тут взял бронзовую награду.

В командных же соревнованиях Савонов, Шевченко и Максим Демичев, выиграли серебро в формальной технике.

Среди юношей лучшим оказался Степан Аничкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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