Тулячка Анна Федулова завоевала 3 золота на XIX зимних Сурдлимпийских играх
Наша лыжница вновь доказала высокий класс подготовки на лыжных трассах в итальянском Сондрио
Тулячка Анна Федулова завоевала 3 золота на XIX зимних Сурдлимпийских играхФото: соцсети
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Анна победила на дистанции 5 км свободным ходом, в индивидуальной гонке на 3 км, гонке преследования на 3,3 км, а кроме того, стала второй в спринте классическим ходом.
Единственное, что омрачает триумф, так это тот факт, что Федулова сейчас представляет Ханты-Мансийский автономный округ, а не наш регион. Впрочем, это не умаляет ее достижений — за годы выступлений на Сурдлимпиаде на её счету уже 13 золотых и 6 серебряных наград.
ИСТОЧНИК KP.RU