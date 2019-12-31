2019-12-31T09:51:48+03:00
Спорт

Тулячка Анна Федулова завоевала 3 золота на XIX зимних Сурдлимпийских играх

Наша лыжница вновь доказала высокий класс подготовки на лыжных трассах в итальянском Сондрио
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Тулячка Анна Федулова завоевала 3 золота на XIX зимних Сурдлимпийских играхТулячка Анна Федулова завоевала 3 золота на XIX зимних Сурдлимпийских играхФото: соцсети
Изменить размер текста:

Анна победила на дистанции 5 км свободным ходом, в индивидуальной гонке на 3 км, гонке преследования на 3,3 км, а кроме того, стала второй в спринте классическим ходом.

Единственное, что омрачает триумф, так это тот факт, что Федулова сейчас представляет Ханты-Мансийский автономный округ, а не наш регион. Впрочем, это не умаляет ее достижений — за годы выступлений на Сурдлимпиаде на её счету уже 13 золотых и 6 серебряных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульские активисты поискового отряда «Лиза Алерт» получили квадрокоптеры от губернатора
В Тульской области благоустроили 350 дворов и общественных пространств
В Тульской области ищут 86-летнюю женщину
Тульские выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в ЕГЭ
Кубок области по волейболу оспорят две тульские команды
Имущество тульских должников на 42 млн рублей распродадут в январе
Режим «горячей линии» минздрава Тульской области на праздниках поменяется
В Тульской области в торговой точке продавали пиротехнику с нарушениями
ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области: СК проводит проверку
ДТП с участием автобуса в Тульской области: прокуратура проводит проверку
Сотрудник УМВД Тульской области обвиняется в покушении на мошенничество
Тулу продолжают убирать в круглосуточном режиме
Губернский каток в Туле 31 декабря будет работать до 03:30
Перед Новым годом в центре Тулы будет ограничена продажа алкоголя