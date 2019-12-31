В Тульской области 8-летний ребенок ушел из дома после ссоры с родителями

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-31T09:46:42+03:00

Он был найден сотрудниками полиции и доставлен домой

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 30 декабря, в отдел полиции по г. Новомосковску поступило сообщение о пропаже 8-летнего мальчика.

По предварительной информации, ребенок поругался со своими родителями и ушел из дома в неизвестном направлении. После безуспешных попыток найти мальчика самостоятельно родители обратились в полицию.

Информацию о приметах пропавшего ребенка получили все наряды полицейских, дежуривших по городу. Отрабатывались версии, связанные как с нахождением мальчика на территории города, так и за его пределами.

Спустя несколько часов после ухода ребенка из дома, полицейские обнаружили в одном из крупных магазинов города мальчика, внешне схожего с пропавшим. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась. Предположительно, он зашел в магазин, чтобы погреться.

Здоровью ребенка ничего не угрожало, мальчик был передан родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU