2019-12-31T09:52:07+03:00
Общество

Дом Губернатора в Туле не будут использовать для бизнеса

Алексей Дюмин встретился с инициативной группой по вопросу реставрации здания
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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«Дом губернатора» в Туле не снесут и не используют для бизнеса: именно с такими обязательными условиями его выставят на торги. Об этом заявил глава региона Алексей Дюмин на встрече с инициативной группой.

Речь о двухэтажном здании на пересечении ул. Свободы и Льва Толстого. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Сегодня зданию необходима реставрация. Она потребует серьезных финансовых затрат. Это произошло из-за того, что «Дому губернатора» долгое время не уделяли должного внимания.

Разместить какое-либо социальное учреждение в здании не получится из-за особенностей расположения. Его восстановлением займется частный инвестор. Сам проект реставрации разработан на бюджетные средства и уже прошёл государственную экспертизу.

Алексей Дюмин держит на личном контроле вопрос реставрации и сохранения исторического облика «Дома Губернатора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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